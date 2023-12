Eni SpA Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen über Eni Spa haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Eni Spa eingestellt waren, mit insgesamt 11 positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Eni Spa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eni Spa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Eni Spa derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Eni Spa von 15,026 EUR mit +7,1 Prozent Entfernung vom GD200 (14,03 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 15,16 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,88 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Eni Spa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

