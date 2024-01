EniADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Eni Spa wird der 7-Tage-RSI auf 89,24 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Eni Spa-Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,5, was zeigt, dass Eni Spa weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Bei Eni Spa zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Eni Spa bei 14,22 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,812 EUR, was einem Abstand von +4,16 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,11 EUR, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa bei 211,8, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich für Eni Spa eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität und der positiven Stimmungsänderung, während die technische und fundamentale Analyse zu einer "Neutral"-Einstufung führen.