Engro Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie von Engro -Singapore wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 0,84 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,77 SGD lag, was einem Unterschied von -8,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnittswert liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Engro -Singapore. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Engro -Singapore in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,85 Prozent erzielt hat, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche von -3,45 Prozent liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Engro -Singapore derzeit eine Rendite von 3,33 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,27 %. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Engro -Singapore somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der verschiedenen Bewertungen in den genannten Kategorien.