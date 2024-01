Engro Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als normal betrachtet. Der RSI der Engro -Singapore liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und auch hier bewegt sich der RSI für die Engro -Singapore bei 50, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Engro -Singapore wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Diskussionen geführt. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während an insgesamt vier Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Engro -Singapore wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Es ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Engro -Singapore derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,88 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,75 SGD liegt, was einer Abweichung von -14,77 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,76 SGD, was einer Abweichung von -1,32 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für Engro -Singapore eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Indikatoren.