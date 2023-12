Engold Mines Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Engold Mines ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 0,05 CAD liegt nun 25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 0, was darauf hindeutet, dass die Engold Mines-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert von 0, was die Überverkauft-Situation bestätigt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität nicht überschreitet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Engold Mines aufgrund des positiven Anleger-Sentiments und der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung, obwohl die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz eher neutral ausfallen.