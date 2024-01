Engold Mines Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Dottikon ES Holding":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Engold Mines ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Engold Mines-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,04 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Engold Mines ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Engold Mines liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Engold Mines.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Engold Mines wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.