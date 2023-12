Engineer Gold Mines Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der gleitende Durchschnittskurs der Engineer Gold Mines liegt derzeit bei 0,05 CAD, während der Aktienkurs selbst 0,055 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,05 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung von +10 Prozent und somit als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Engineer Gold Mines in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Engineer Gold Mines unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Engineer Gold Mines von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Engineer Gold Mines liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 20 und deutet somit auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

