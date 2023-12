Engineer Gold Mines Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Engineer Gold Mines verzeichnete einen Kurs von 0,055 CAD, was einer Abweichung von +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +10 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vornehmen. Bei Engineer Gold Mines wurden die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Engineer Gold Mines diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Engineer Gold Mines weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 20, was darauf hinweist, dass Engineer Gold Mines hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Engineer Gold Mines in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.