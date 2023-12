Engine Media Holdings Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Gamesquare ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die die Anleger besonders interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die Analyse der Veränderungsrate der Stimmung und der Intensität der Diskussionen zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität der letzten Zeitperiode wurde festgestellt, dass Gamesquare weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat und aus ihrem Fokus gerückt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Gamesquare-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gamesquare derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gamesquare-Aktie derzeit mit einem Wert von 84,78 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine Gesamtbewertung von "Schlecht".