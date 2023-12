Engine Media Holdings Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Gamesquare weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 % in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 5,3 Prozentpunkten.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz in der Online-Kommunikation wird die Aktie von Gamesquare positiv bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war auch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Gamesquare-Aktie einen Wert von 21,43 für den RSI7 (7 Tage) und einen Wert von 40 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Bewertung der Stimmung durch die Anleger auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Gamesquare, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Dividendenrendite, dem Sentiment und dem RSI.