Engie Quartalszahlen: Anleger erwarten Umsatz- und Gewinnentwicklung

In wenigen Wochen wird das französische Unternehmen Engie, mit Hauptsitz in Courbevoie, seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal veröffentlichen. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Engie Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vorstellung der Quartalszahlen steht in 28 Tagen an. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 34,79 Mrd. EUR hat Engie dabei eine bedeutende Position am Markt inne. Aktionäre und Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Derzeit gehen Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht fallen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Engie einen Umsatz von 23,47 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um voraussichtlich 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und voraussichtlich um 0,00...