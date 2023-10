Engie: Erwartungen an Quartalsbilanz - Analysten Prognose verspricht ++93,52% Umsatzwachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

In knapp vier Monaten wird das französische Unternehmen Engie mit Sitz in Courbevoie seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen, die einen Einblick in den Umsatz und Gewinn des Unternehmens geben werden. Auch die Entwicklung der Engie Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Engie Aktie 36,23 Mrd. EUR. In 132 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, jedoch gibt es bereits erste Prognosen seitens der Analysten. Diese gehen von einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal aus. Im 4. Quartal 2022 erwirtschaftete Engie einen Umsatz von 23,47 Mrd.

EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +30,18% auf -344,71 Mio.

Über das gesamte...