Engie Brasil Energia Aktie: In selten guter Lage!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Engie Brasil Energia ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 10,49 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 125,06 und daher unterbewertet. Aufgrund dieses Werts stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Anleger-Stimmung bei Engie Brasil Energia ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der sozialen Medien standen in den letzten ein bis zwei Tagen weder negative noch positive Themen im Mittelpunkt. Daher erhalten wir insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Engie Brasil Energia von Analysten insgesamt mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was auf eine langfristige positive Einstufung hinweist. Während es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit eine Einstufung von "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Aktie jedoch von Analysten als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Engie Brasil Energia-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen positiven Trend hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.