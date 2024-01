Engie Brasil Energia Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Engie Brasil Energia derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,29 USD liegt, was einer Abweichung von +6,41 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 8,73 USD wird mit einem Schlusskurs von 9,29 USD übertroffen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index für Engie Brasil Energia zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 31,85 Punkten als auch der RSI25 mit 44,59 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von Analysten ergibt eine langfristige Einstufung von "Gut", basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen im letzten Jahr. Allerdings ergibt sich aus dem Kursziel der Analysten von 0 USD und dem aktuellen Schlusskurs von 9,29 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Engie Brasil Energia führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Engie Brasil Energia auf Basis der technischen Analyse, der Bewertung des Relative-Stärke-Index, der Analysteneinschätzung und des Sentiments ein "Neutral"-Rating.