Engie Brasil Energia Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie Brasil Energia beträgt derzeit 9,61 und liegt damit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Engie Brasil Energia mit 2,13 Prozent 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in diesem Sektor eher unrentabel ist. Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Engie Brasil Energia aktuell bei 8,38 USD liegt und damit -3,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,66 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Engie Brasil Energia liegt bei 53,41, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.