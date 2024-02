Engie Brasil Energia Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Analysteneinschätzung für Engie Brasil Energia ist insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einem Rückgang um 100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Engie Brasil Energia wird als positiv eingestuft, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Engie Brasil Energia bei 9,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 130,33 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Guten" Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Aktie bei 8,79 USD verzeichnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,35 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlechten" Bewertung. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -3,91 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.