Engie Brasil Energia Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Engie Brasil Energia wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,12, was einem Abstand von 92 Prozent zum Branchen-KGV von 127,72 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Engie Brasil Energia einen Wert von 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 40,94 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf technischer Basis.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie wird auch als neutral bewertet. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 8,57 USD für die Engie Brasil Energia, während der aktuelle Kurs bei 8,78 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50, der den Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage darstellt, liegt bei 8,42 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Aktie der Engie Brasil Energia sowohl auf fundamentaler, technischer und sentimentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.