Engie Brasil Energia Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Engie Brasil Energia-Aktie abgegeben. Alle diese Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, daher bleibt das Rating unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Engie Brasil Energia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,79 USD lag, wobei der letzte Schlusskurs bei 8,17 USD liegt, was einer Abweichung von -7,05 Prozent entspricht, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,72 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,31 Prozent), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung führt. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was auf eine insgesamt gute Einschätzung der Anleger-Stimmung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Engie Brasil Energia niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt. Der Unterschied beträgt 2,53 Prozentpunkte (2,13 % gegenüber 4,66 %).

Zusammenfassend ergibt sich für die Engie Brasil Energia-Aktie ein gemischtes Bild mit einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung, aber einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik und der charttechnischen Entwicklung.