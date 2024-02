Engie Brasil Energia Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Anleger-Stimmung für Engie Brasil Energia wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu, so die Auffassung unserer Redaktion.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie Brasil Energia derzeit 9,61 und liegt damit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 134. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI) für Aktien, welcher das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert für Engie Brasil Energia liegt derzeit bei 40,98, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, wobei der GD200 des Wertes von Engie Brasil Energia derzeit bei 8,79 USD liegt. Da der Kurs der Aktie (8,33 USD) um -5,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt, erhält die Aktie auf dieser Basis die Einstufung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,65 USD, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.