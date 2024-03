Engie Brasil Energia Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Engie Brasil Energia bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,13%. Das liegt 2,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies bedeutet, dass die Dividendenausschüttungen des Unternehmens niedriger ausfallen und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Engie Brasil Energia in den sozialen Medien zeigen jedoch keine klare Stimmung. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die meisten Themen rund um den Wert waren neutral. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet, was bedeutet, dass die Anlegerstimmung angemessen ist.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Engie Brasil Energia liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,41 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 53,52 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Engie Brasil Energia von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 1 "Gut"-Einstufung und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt bei 0 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dennoch wird die langfristige Einstufung als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen der Analysten in den letzten zwölf Monaten.