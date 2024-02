Engie Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten vier Wochen gab es bei Engie eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Engie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien eine besonders positive Bewertung für Engie abgegeben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie liegt bei 44,33, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Engie bei 14,99 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,53 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 15,43 EUR, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für Engie.