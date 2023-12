Engie Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat stetig besser geworden ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Engie eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, während Engie mit 13,81 Prozent erneut deutlich darüber liegt. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Engie mit 4,55 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (0 %) deutlich mehr aus. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,17 EUR um +3,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Bewertung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.