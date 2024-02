Engie Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare überwiegend positiv bewertet. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen über Engie in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche erzielte Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent, was einer Outperformance von +13,81 Prozent entspricht. In Bezug auf den Sektor "Versorgungsunternehmen" übertraf Engie den Durchschnitt um 13,81 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Investoren, die in Engie investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 4,55 % profitieren, was einen Mehrertrag von 4,55 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie liegt bei einem Wert von 44, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält Engie eine "Neutral"-Bewertung.