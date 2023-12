Engie Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien können wichtige Indikatoren für die Anlegerstimmung sein. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Bei der Aktie von Engie zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Engie blieb in einem bestimmten Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Engie die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Engie-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,77 EUR. Der letzte Schlusskurs (16,128 EUR) weicht somit um +9,19 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positivere Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (15,21 EUR) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,04 Prozent Abweichung). Somit erhält die Engie-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich unter Berücksichtigung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV). Bei Engie beträgt das aktuelle KGV 44, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Engie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Engie auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 30,34 Punkten liegt, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da der RSI in diesem Zeitraum auf überverkauft hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine moderate bis positive Gesamteinschätzung für die Engie-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden.