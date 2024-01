Engie Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rath":

Der Aktienkurs von Engie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt eine Rendite von 13,81 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spiegelt sich auch in der mittleren Rendite der Branche "Multi-Dienstprogramme" von 0 Prozent wider, wobei Engie mit 13,81 Prozent erneut deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie mit 44,33 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Engie ist insgesamt besonders negativ, wie aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was die Einschätzung für die Aktie insgesamt auf "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Engie-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 96 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (59,16) zeigt jedoch, dass Engie hier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Bewertung auf "Neutral" fällt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Engie.