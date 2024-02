Engie Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt genutzt. Bei Engie beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 19,79 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Engie beträgt 4,55 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,78 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie einen Wert von 44,33 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Engie-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 14,99 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 14,84 EUR wird als neutral bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt erhalten eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Engie daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch in Bezug auf fundamentale Kriterien.