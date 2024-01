Engie Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Engie beträgt derzeit 4, was eine positive Differenz von +4,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" ergibt. Aus diesem Grund erhält Engie von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Engie-Aktie bei 15,03 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 15,626 EUR (+3,97 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,92 EUR lag nahe dem letzten Schlusskurs (-1,85 Prozent Abweichung). Daher wird die Engie-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt erhält Engie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Engie liegt bei 44,33, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Damit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den sozialen Medien wurde Engie in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Schlecht"-Einstufung für Engie.