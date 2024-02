Engie Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Derzeit zahlt Engie höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 4,55 Prozentpunkte (4,55 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Engie eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Engie daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es bei Engie keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher bewerten wir das Sentiment mit "Neutral". Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Engie eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt, aber auch hier liegt Engie mit 13,81 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.