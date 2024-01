Engie Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Engie liegt bei 87,59, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 59 für Engie, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Engie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Engie eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Da negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Engie für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,03 EUR für den Schlusskurs der Engie-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 15.626 EUR, was eine +3,97-prozentige Abweichung darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (15,92 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Engie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Engie aktuell 4, was eine positive Differenz von +4,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Engie daher mit "Gut".