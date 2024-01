Engie Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Der Aktienkurs von Engie hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt auch Engie mit 13,81 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Engie liegt bei 39,87 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,32 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Engie eine Dividendenrendite von 4,55 % aus, was 4,55 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen über die Aktie von Engie in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Engie diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".