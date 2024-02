Engie Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Aktie von Engie wurde mithilfe einer technischen Analyse untersucht, wobei der gleitende Durchschnitt eine wichtige Rolle spielte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Engie-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,99 EUR. Dies zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 14,322 EUR in ähnlicher Höhe liegt (Unterschied -4,46 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich hingegen ein Wert von 15,53 EUR, wobei der letzte Schlusskurs (-7,78 Prozent) unter diesem Wert liegt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als neutral bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Engie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als schlecht eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Engie eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Engie von der Redaktion ein neutrales Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Engie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 58,85, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 78,82 liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein schlechtes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.