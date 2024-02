Engie Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Engie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie von unserer Redaktion aus den Kommentaren und Äußerungen ersichtlich wird. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich ein positiver Vergleich. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 13,81 Prozent, was 13,81 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 0 Prozent, und Engie liegt aktuell 13,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie mit einem Wert von 44,33 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Engie derzeit bei 15,01 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,654 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 15,82 EUR, was einer Distanz von -7,37 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "neutral".