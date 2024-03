Engie Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die technische Analyse der Engie-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,03 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,156 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 15,1 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Engie-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Engie-Aktie liegt bei 18, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Engie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Engie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent, was eine Outperformance von +13,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Engie um 13,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Engie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.