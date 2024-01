Engie Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Engie ist derzeit insgesamt besonders negativ. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen insbesondere auf negative Themen, was dazu führte, dass die Bewertung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wurde.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Engie von 15,562 EUR derzeit -2,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +3,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Engie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,33 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Damit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Engie-Aktie weist einen Wert von 96 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,16, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Engie.