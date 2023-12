Engie Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Engie-Aktie haben in den letzten Monaten zugenommen. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Engie-Aktie von 16,17 EUR um +3,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die kurzfristige Entwicklung. Jedoch hat sich der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um +8,67 Prozent verbessert, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von 4,55 Prozent für die Engie-Aktie ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme (0 Prozent) deutlich höher. Dies führt zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Dividende. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Engie-Aktie mit 13,81 Prozent um mehr als 14 Prozent darüber. Dies zeigt eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr und führt zu einer positiven Gesamtbewertung.

Insgesamt erhält die Engie-Aktie aufgrund der positiven Stimmung der Anleger, der Entwicklung des Aktienkurses und der Dividendenrendite eine gute Gesamtbewertung.