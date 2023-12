Engie Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Engie im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Engie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Engie mit 4,55 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (0 %) auf. Die Differenz von 4,55 Prozentpunkten lässt daher die Einstufung als "Gut" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI von Engie liegt bei 64,48, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 42,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie 44. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" ist Engie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung, eine gute Dividende, neutrale Bewertungen hinsichtlich des Relative Strength Index und fundamentaler Kennzahlen für die Aktie von Engie.