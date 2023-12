Engie Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Basierend auf dem Relative-Stärke-Index ist die Aktie von Engie als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Engie-Aktie beträgt 31,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 24,47 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative-Stärke-Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Engie-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für Engie.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche "Multi-Dienstprogramme" erzielte Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent, was einer Outperformance von +13,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" lag die Rendite von Engie mit 13,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält Engie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser fundamentalen Ebene.