Engie Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Engie diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um Engie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Engie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 79,36 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung auf. Daher erhält Engie in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +13,81 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Engie mit einer Überperformance von 13,81 Prozent deutlich vorne, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie mit 44,33 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und ist weder unter- noch überbewertet.