Engie Aktie: Erwarteter Umsatzsprung von +93,52% in Q4 - Prognosen und Gewinnaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

In nur 137 Tagen wird das französische Unternehmen Engie aus Courbevoie seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Spannend wird es vor allem für die Aktionäre, denn wie werden sich die Umsatz- und Gewinnzahlen entwickeln? Und wie steht es um die Engie Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Engie Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 36,23 Mrd. EUR wird also in Kürze ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Dabei rechnen Analysten aktuell mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr erzielte Engie einen Umsatz von 23,47 Mrd. EUR im 4. Quartal, jetzt wird ein Sprung auf 45,41 Mrd. EUR prognostiziert – ein Plus von beeindruckenden +93,52 Prozent! Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +30,18% auf -344,71 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr...