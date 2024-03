Engie Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die französische Energiegesellschaft Engie hat eine Dividendenrendite von 4,55 %, was 4,55 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der aktuelle Aktienkurs von Engie beträgt 15,43 EUR und liegt damit 2,32 Prozent über dem GD200 (15,08 EUR), was ein "Neutral"-Signal in der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 14,94 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Engie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche hat die Engie-Aktie eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was 13,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut".

Die Stimmung rund um die Engie-Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Engie weist zudem eine negative Tendenz auf. Aufgrund dieser Faktoren wird die langfristige Stimmungslage der Aktie als "Schlecht" bewertet.