Engie Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument, das die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Engie-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 87, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 47,97, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Engie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Engie-Aktie auf längerfristiger Basis (200 Tage) bei 14,92 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis (50 Tage) beträgt der Durchschnitt 15,65 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Engie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Engie-Aktie. Positive Themen dominierten an zehn Tagen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend positiv gestimmt, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Engie höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Engie-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Bewertung, wobei die RSI-Bewertung negativ und die anderen Bewertungen eher positiv ausfallen.