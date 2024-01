Engie Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Engie ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen jedoch hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert und geriet aus dem Fokus der Anleger, was zu einem insgesamt schlechten Rating für die Engie-Aktie führte.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Engie eine Performance von 13,81 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,81 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie liegt bei 44, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.