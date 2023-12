Engie Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Engie ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, daher wird die Einschätzung insgesamt als "gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Engie liegt bei 44, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Engie eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von 0 Prozent konnte Engie mit 13,81 Prozent deutlich zulegen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Engie derzeit 4,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +8,54 Prozent zum GD200 als "gut" eingestuft.