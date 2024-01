Engie Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Engie-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 87,59 an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird als "Neutral" eingestuft. In der Kategorie "Technische Analyse" erhält die Engie-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 15,03 EUR und einem Schlusskurs von 15,626 EUR am letzten Handelstag. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik von Engie erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Dividenden/Aktienkurs-Verhältnisses von 4 und einer positiven Differenz von +4,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Multi-Dienstprogramme". Beim Sentiment und Buzz zeigt sich eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Engie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Kategorie.