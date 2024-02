Engie Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von Anlegern berichtet wird. An acht Tagen herrschte eine positive Diskussion vor, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen führten Anleger verstärkt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Engie. Die Redaktion bewertet die Aktie als "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Engie. Die Diskussionen zeigten keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Zusammenhang wurde über Engie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Engie mit einer Rendite von 13,81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent auf, während Engie in diesem Zeitraum eine Rendite von 13,81 Prozent verzeichnete. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der fundamentale Aspekt zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie mit einem Wert von 44,33 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die genaue Differenz beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multi-Dienstprogramme" von 0. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.