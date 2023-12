Engie ADR-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Engie-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Engie-Aktie liegt bei 31,77, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 24,47, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Engie-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 14,8 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,27 EUR (+9,93 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (15,34 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,06 Prozent darüber, was der Engie-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche erzielte Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,81 Prozent im Branchenvergleich gegenüber dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit 13,81 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Engie investieren, können bei einer Dividendenrendite von 4,55 % einen Mehrertrag von 4,55 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Gut" aus.