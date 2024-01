Engie ADR Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die technische Analyse zeigt, dass die Engie-Aktie derzeit um 4,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,09 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie bei 44, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Multi-Dienstprogramme" entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Engie-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Engie liegt bei 4,55 Prozent, was 4,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als lukratives Investment betrachtet und erhält eine positive Bewertung von der Redaktion.