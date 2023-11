Enghouse startet neuen IPTV-Dienst in der Gemeinde Saskatchewan

Markham, On (ots/PRNewswire) -Neues IPTV-Netz übertrifft das alte KabelfernsehenEnghouse Networks gab heute bekannt, dass es der Île-à-la-Crosse Communications Society Inc. (ICSI) in Saskatchewan, Kanada, seinen neuen IPTV-Dienst bereitgestellt hat. Der Dienst wurde trotz der Waldbrände, die die Telekommunikationsinfrastruktur in der gesamten Region bedroht haben, aufgebaut und eingeführt.Im August 2023 wurde Enghouse von ICSI, die im Nordwesten von Saskatchewan Fernsehprogramme anbieten, angefragt. Der Signalbetreiber für ihr Kabelfernsehen plante den Dienst aus wirtschaftlichen Gründen innerhalb von sechs Wochen einzustellen, und ICSI brauchte sofort eine alternative Lösung.„Wir zeichnen uns dadurch aus, Fernsehdienste schnell in Betrieb zu nehmen, aber die Bereitstellung eines vollständigen Dienstes in sechs Wochen war auch für uns eine Herausforderung", so Mick McCluskey, Vizepräsident des Produktmanagements bei Enghouse. „Die Situation wurde durch Waldbrände verschärft, die die Evakuierung von Île-à-la-Crosse erzwang und die gesamte Arbeit aus der Ferne zu erledigen erforderte."Die Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) leistete wichtige administrative Unterstützung. Diese erleichterte Änderungen in den Vereinbarungen über Technologieinhalte, die für den Übergang erforderlich waren.Als die Evakuierung aufgehoben wurde, kehrten die Bewohner von Île-à-la-Crosse in ihre Häuser zurück, und fanden einen völlig neuen Fernsehdienst vor, der viel umfassender und aktueller war als das alte Kabelprogramm.„Wir hatten wirklich nicht viele Optionen, als wir herausfanden, dass unser Fernsehdienst eingestellt wird, und wir hatten Zweifel, ob jemand helfen könnte", sagte Gerald Roy, Vice Chairman von ICSI. „Wir haben mit Enghouse einen Partner gefunden, der die Dringlichkeit unserer Situation verstand und wusste, was zu tun war und wie wir es erreichen konnten."„Wir sind der Überzeugung, dass wir eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der schnellen Einführung von Fernsehdiensten haben, aber diese Inbetriebnahme war eine unserer schnellsten", erklärte Andrew Leyten, LEAD TVaaS Lösungsingenieur bei Enghouse. „Wir hatten einen engen Zeitplan und mussten aufgrund der Waldbrände, Evakuierungen bewältigen, aber ICSI, CCSA und Enghouse haben gemeinsam das scheinbar unmögliche geschafft".Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein führender globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -Lösungen. Unser Ziel ist es, erfolgreich Lösungen zu entwickeln, die den digitalen Wandel und letztendlich eine vernetzte globale Gemeinschaft ermöglichen. Von Edge bis Cloud ermöglichen unsere Anwendungen den Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungsministerien, Staatsschutz und Energieversorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, Design, Entwicklung, Überwachung, Sicherheit und Vereinfachung von Netzwerken in einem anbieterunabhängigen 5 G-, IoT-, Cloud-, KI, NFV und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und Technologien für die digitale Transformation. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Ltd. of Markham, Ontario.Informationen zu ICSIÎle-à-la-Crosse Communications Society Inc. ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Saskatchewan. Es betreibt Kabelfernsehen, Rundfunk-, und Internetdienste in Île-à-la-Crosse und der Umgebung und spielt eine zentrale Rolle bei der Vernetzung und dem Zusammenhalt der Gemeinde. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.cilxradio.com/about-us.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012721-1&h=3304410591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012721-1%26h%3D3263134335%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cilxradio.com%252Fabout-us.html%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cilxradio.com%252Fabout-us.html&a=http%3A%2F%2Fwww.cilxradio.com%2Fabout-us.html).Kontakt:Kontakt für Enghouse Networks: Balvinder Sandhu, Direktor, Demand Generation, Tel.: +44 (0)1628 641 789, E-Mail: balvinder.sandhu@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-startet-neuen-iptv-dienst-in-der-gemeinde-saskatchewan-301974507.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell