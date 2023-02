Enghouse Systems erwirbt SaaS-Anbieter Navita

Markham, Ontario und Sao Paulo, Brasilien (ots/PRNewswire) -Akquisition bietet Managementlösungen für Unternehmensmobilität und TelekommunikationskostenEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) hat Mobi All Tecnologia S.A. („Navita") übernommen, einen Anbieter von SaaS-basierten Managementlösungen für Unternehmensmobilität (Management von EMM-Geräten und Telekommunikationskosten) mit Sitz in São Paulo, Brasilien. Der Jahresumsatz von Navitas beträgt etwa 7,5 Millionen US-Dollar.Navita bietet eine umfassende Produktsuite, die sich auf das Management und die Kontrolle wichtiger mobiler Vermögenswerte sowie das Telekommunikations- und IT-Kosten-Management konzentriert. Die Lösungen umfassen Telekommunikationskostenmanagement (TEM) zur Kontrolle und Optimierung von Telekommunikationsausgaben, Mobilitätsmanagement für Unternehmen (EMM) für die Verbindung von mobilen Geräten mit Unternehmensworkflows/-steuerungen sowie IT-Kosten-Management (ITEM) zur Verwaltung und Optimierung von IT-Unternehmensausgaben. Die Lösungen gewährleisten die konforme Nutzung mobiler Assets durch seine Nutzer gemäß den internen Governance-Richtlinien des Kunden. Die Produkte werden direkt an große Unternehmen und indirekt über einige der führenden Telekommunikationsanbieter und Hardwarehersteller in Brasilien an ihre Geschäftskunden und Regierungsbehörden verkauft.„Navita-Produkte haben eine starke Präsenz auf dem brasilianischen Markt", sagte Steve Sadler, Vorsitzender und CEO von Enghouse. „Wir beabsichtigen, die Expansion dieses Geschäfts durch die bestehenden und neuen Beziehungen von Enghouse mit anderen Telekommunikationsdienstleistern und anderen Partnern voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Navita bei Enghouse begrüßen zu dürfen."Informationen zu EnghouseEnghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX: ENGH), das Unternehmenssoftwarelösungen für vertikale Märkte anbietet. Zu den Schwerpunkten gehören Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und der Transitmarkt. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie mit Konzentration auf internes Wachstum und Akquisitionen, die durch operative Cashflows finanziert werden. Das Unternehmen verfügt über keine Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.Informationen zu NavitaNavita ist ein Entwickler von SaaS-basierter Enterprise-Mobility-Software für Unternehmen jeder Größe. Die Softwareplattform des Unternehmens ist auf das Management von Mobilität und Telekommunikationskosten spezialisiert und hilft Kunden, ihre strategischen Ziele zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://navita.com.br/central-de-vendas/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3779320-1&h=1744784831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3779320-1%26h%3D39672870%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnavita.com.br%252Fcentral-de-vendas%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fnavita.com.br%252Fcentral-de-vendas%252F&a=https%3A%2F%2Fnavita.com.br%2Fcentral-de-vendas%2F)Kontakt:Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-systems-erwirbt-saas-anbieter-navita-301743218.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell