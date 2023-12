Enghouse Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Enghouse wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 21,64, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,31 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Enghouse daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Enghouse-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 27,86 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Enghouse eine Performance von 6,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,81 Prozent im Branchenvergleich für Enghouse. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,29 Prozent, wobei Enghouse um 9,12 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.